فيديو خاص: الاتفاق بين حماس واسرائيل بعيد، الا اذا..؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: صحيفة معاريف نقلت عن مكتب رئيس االحكومة بان نتانياهو يستبعد ان ان يكون هناك اتفاق مع حماس ويعتبر بان رد الحركة عبر الوسيط القطري كان سلبيا وليس ايجابيا وانه غير مستعد ان يقدم لحماس ما تريد على طبق من ذهب.

وتابع: قبل قليل ايضا نقل موقع واي نت الاسرائيلي ان رئيس هيئة اركان الاحتلال ابلغ وزير الخارجية الاميركي بلينكن بأن الحرب لن يتوقف قريبا وانها مستمرة، كما ان نتانياهو كان قد صرح بانه سيعرض رد حماس على المجلس الحربي ومن ثم على المجلس الموسع.

واوضح مراسل قناة العالم: ان ايزنكوت وغانتس في المجلس الحربي مؤيدان للتوصل الى هدنة سريعة، والمجلس الموسع يحضر فيه بن غفير و سموتريتش المعارضان بشدة للاتفاق، وهذه هي اللعبة التي يلعبها نتانياهو الذي يريد خلق صراع ما بين مجلس الحرب والمجلس الوزاري الموسع، ويخرج قضية رفض الاتفاق من عهدته ويلقي بها على المجلس الوزاري الموسع.

واكد ان الهدنة ليست متاحة لان الا اذا فرضتها الولايات المتحدة من خلال الضغط اكثر على الكيان الاسرائيلي.