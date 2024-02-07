الصواريخ استهدفت قياديا في كتائب حزب الله شرقي بغداد

العالم - العراق

وأكد مراسل العالم في العراق مساء الاربعاء، سماع دوي انفجارات في شرق العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن قصفا جويا بمسيرات، استهدف سيارة شرقي بغداد.

وذكر أن السيارة استهدفت بصواريخ "هلفاير" من طائرة مسيرة، في حين تجري عملية التعرف على هوية الضحايا.

ونقلت "فرانس برس" هم مصدر أمني ومصدر في كتائب "حزب الله" العراقي أن ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم قياديان في كتائب حزب الله، قُتلوا بضربة شنتها مساء الأربعاء طائرة مسيرة استهدفت سيارة في بغداد.

وأضاف المصدر في كتائب "حزب الله" العراقي أن من بين الشهداء، قياديا بارزا مسؤولا عن "ملف سوريا العسكري" في هذه الكتائب، فيما أكد المصدر الأمني وهو مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، بدوره استشهاد قياديين من الفصيل، وفق "فرانس برس".

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى العراق جينين هينيس قد أكدت أن الهجمات المستمرة على العراق تهدد استقراره "الذي تحقق بشق الأنفس".

في حين أعلن البنتاغون أن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق لن تمثل "حملة طويلة".