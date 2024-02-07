سماع دوي انفجارات في قاعدة للإحتلال الأمريكي شرقي سوريا

العالم - سوریا

انهال سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية على جيش الإحتلال الأمريكي في قاعدة له في أحد حقول النفط السورية.

وقال مراسل العالم في سوريا أن سلسلة انفجارات عنيفة سمع دويها ضمن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشمالي الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

وأوضح المراسل أن الانفجارات التي هزت القاعدة الأمريكية ناتجة عن هجوم طائرات مسيرة انتحارية استهدف "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده وضباطه ضمن القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأضاف المراسل أن الهجوم الجديد على القاعدة جاء بعد أقل من ساعة على إعلان الجيش الأمريكي تبني الهجوم على سيارة مدنية كانت تقل قيادي بارز في كتائب "حزب الله" العراقي.