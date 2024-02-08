حماس تدين القصف الأمريكي الذي استهدف بغداد

العالم - فلسطین

وقالت الحركة في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "ندين بشدة العدوان الغاشم مساء الأربعاء الذي استهدف عدة أماكن في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى استشهاد القياديين في المقاومة العراقية أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي، ونعده اعتداء وانتهاكا لسيادة العراق وأمنه، وخدمة لأجندة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه التوسعية".

وأضافت: "نعزي العراق الشقيق في ارتقاء أبنائه، ونحمل إدارة الرئيس الأمريكي (جو) بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة، عبر إمدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونجدد تأكيدنا بأن المنطقة لن تشهد استقرارا أو سلاما إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها نفذت مساء يوم الأربعاء، ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب "حزب الله" العراقي.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفاد مراسلنا في العراق بسماع دوي انفجارات في شرق العاصمة بغداد، مشير إلى أن قصفا جويا بمسيرات، استهدف سيارة شرقي بغداد.

وقال مراسلنا إن القياديين اللذين تم استهدافهما شرقي بغداد هما "أبو باقر الساعدي مسؤول عن منظومة الصواريخ لكتائب حزب الله العراقية ومسؤول العمليات في سوريا. وأركان العلياوي مسؤول المعلومات في كتائب حزب الله العراقية". وذكر أن السيارة استهدفت بصواريخ من طراز "هيل فاير" عبر طائرة مسيرة.