أنصار الله تعلق على اغتيال قادة في المقاومة العراقية

العالم - الیمن

وقال المكتب في بيان إن اغتيال القائد في الحشد الشعبي ورفاقه عدوان إجرامي جبان يأتي في سياق الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، معتبرا أن استهداف الشهيد المجاهد أبو باقر الساعدي يمثل عدوانا على الشعب العراقي كاملا.

وأكد، البيان، أن العدوان الأمريكي يدل على مدى الأثر والفاعلية لضربات المقاومة العراقية المساندة للشعب الفلسطيني في غزة، مضيفا أن العدوان الأمريكي يعكس حالة العجز الأمريكي الإسرائيلي في وقف ضربات المقاومة الإسلامية في العراق.

وشدد على أن التواجد الأمريكي في العراق والمنطقة سبب رئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار وحماية للكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الأمريكية المتكررة على شعوب الأمة لن تؤثر في موقفها الداعم للشعب الفلسطيني.

وتقدم المكتب السياسي لأنصار الله بالتعزية للشعب العراقي والمقاومة الإسلامية في العراق، مباركا لهم التضحيات الكبيرة في سبيل الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وبارك الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية للأمة الإسلامية وشعبنا العراقي ارتقاء القائد الكبير الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) إثر قصف قوات الاحتلال الأمريكي في بغداد.

واستشهد القيادي في كتائب حزب الله العراقي،أبو باقر الساعدي، المعروف بـ"أبي باقر ديالى"، في عدوان أمريكي، مساء الأربعاء، استهدف سيارة مدنية شرقي العاصمة بغداد.

نص بيان المكتب السياسي لأنصار الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين ونستنكر بشدة الاعتداء الأمريكي الإجرامي الغادر الذي أدى إلى استشهاد القائد في الحشد الشعبي العراقي المجاهد أبو باقر الساعدي وعدد من رفاقه وسط بغداد، ونعتبره عدوانا إجراميا جبانا يأتي في سياق الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني.

إن استهداف الشهيد المجاهد أبو باقر الساعدي يمثل عدوانا على الشعب العراقي كاملا.

وهو يدل على مدى الأثر والفاعلية لضربات المقاومة العراقية المساندة للشعب الفلسطيني في غزة ويعكس حالة العجز الأمريكي الإسرائيلي في وقف ضربات المقاومة الإسلامية في العراق.

ونؤكد أن التواجد الأمريكي في العراق والمنطقة سبب رئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار وهو تواجد غير شرعي لاستهداف الأمة وحماية الكيان الصهيوني.

كما نؤكد أن هذه الاعتداءات الأمريكية المتكررة على شعوب الأمة لن تؤثر في موقفها ولن تثنيها عن مواصلة دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني في غزة.

نعزي الشعب العراقي والمقاومة الإسلامية في العراق ونبارك لهم التضحيات الكبيرة في سبيل الدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة ونسأل الله أن يتغمد الشهيد القائد أبو باقر الساعدي ورفاقه بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك شهيدا وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صادر عن المكتب السياسي لأنصار الله

بتاريخ 28 رجب 1445 ه

الموافق 8 فبراير 2024 م