رد حماس علی اتفاق الإطار والجواب الاسرائيلي

العالم - مع الحدث

ماذا يعني ابلاغ نتنياهو بلينكن انه لايستطيع انهاء الحرب قبل القضاء علی قوة حماس؟

ما أهمية تأكيدها في ردها علی الثوابت التي ترتكز علی وقف العدوان بشكل شامل وانهاء احتلال غزة؟

ماذا يعني طلبها ان تكون قطر ومصر وتركیا وروسيا والامم المتحدة ضامنات للاتفاق؟

ما الدور الذي سيلعبه بلينكن مع القيادة الاسرائيلية بعدما كرر تعهداته في مصر وقطر بعدم العودة للحرب؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبدالله الدنان، والخبير بالشؤون الاسرائيلية اليف الصباغ.