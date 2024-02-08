في يومها الـ 125 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم - فلسطین

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم الخميس، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، واشتداد وتيرة القصف على رفح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وأكد المركز الفلسطيني للاعلام انتشال جثامين 5 شهداء بعد استهداف قوات الاحتلال منزلا لعائلة الحج أحمد بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات في وقت مبكر صباح اليوم على رفح.

وقال الدفاع المدني: إن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء وإسعاف عدد من الجرحى، من منزل عائلة "فحجان" وإسعاف عدد آخر من الجرحى من منزل عائلة "المغير" نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنزلين بحي تل السلطان غرب رفح المكتظة بالسكان والنازحين جنوبي قطاع غزة فجر اليوم.

وذكرت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة فحجان ما أدى إلى 10 شهداء؛ عرف منهم: إياد كتكت، ووفاء كتكت، ومحمد إياد كتكت، وحلا موسى غالي، ولانا موسى غالي، وتقى موسى غالي.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف أحياء جنوب غربي خان يونس.

واندلعت اشتباكات في محيط دوار أبو مازن غربي مدينة غزة، وامتدت الاشتباكات إلى امتداد شارع ومفترق الصناعة غرب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات جوية شمالي قطاع غزة.

واستشهد الصحفي في تلفزيون فلسطين نافذ عبد الجواد وابنه الوحيد في استهداف الاحتلال منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على الحي السعودي غربي مدينة رفح.