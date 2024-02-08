وقفة احتجاجية ضد زيارة شريك قتلة الفلسطينيين لرام الله

العالم - مراسلون

لا أحد من ممثلي الفصائل الفلسطينية تغيب عن الوقفة وسط مدينة رام الله والرافضة لزيارة وزير الخارجية الامريكي الى المدينة الفلسطينية. المتظاهرون رفعوا شعارات تدعو رئيس السلطة الفلسطينية الى رفض لقاء رئيس الدبلوماسية الامريكية بوصف الولايات المتحدة شريكاً رئيساً في دماء الفلسطينيين التي تسيل في قطاع غزة بيد الاحتلال وبسيف امريكا.

وقال امين سر حركة فتح في رام الله، موفق سحويل في تصريح لقناة العالم:"نعبر في هذه الوقفة عن رفضنا لزيارة بلينكن ممثل الولايات المتحدة الاميركية وزير خارجيتها والشريكة مع الاحتلال في الجرائم التي يرتكبها وفي كل مرة يخرج بلينكن من أجل الدفاع عن الموقف الاسرائيلي وكان واضحاً منذ بداية الحرب الذي قال انني يهودياً وكان في مجلس الحرب الذي اتخذ القرارات باتجاه ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وليس بعيدا عن التظاهرة كان رئيس السلطة الفلسطينية يلتقي بانتوني بلينكن والذي جعل زيارة رام الله على هامش زيارته للاراضي الفلسطينية، رئيس السلطة الفلسطينية دعا بلينكن الى العمل من أجل وقف الحرب في قطاع غزة وتقديم المساعدات للقطاع مجدداً رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين هناك.

وقال عضو اللجنة التتفيذية لمنظمة التحرير، واصل ابو يوسف في تصريح خص به قناة العالم:"الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الاميركي للمنطقة يأتي في سياق دعم الاحتلال في استمرار هذه الحرب العدوانية، حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لذلك الولايات المتحدة الاميركية شريكة مع الاحتلال في هذا العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني".

بلينكن كما يراه الفلسطينييون هو صاحب مقولة جئت الى الكيان بوصفي يهودياً لا بوصفي وزيرا للخارجية الامريكية.

الادارة الاميركية في تعاطيها مع الفلسطينيين كقاتل يقتلك ثم يرجوك بأن لاتتسخ ثيابه بدمائك.