الجيش الاسرائيلي يتصل بمراسلة العالم مرتين ويهددها..

العالم -

وأفادت مراسلة العالم في ديرالبلح والتي نزحت بدورها من شمال قطاع غزة، ان الاحتلال الاسرائيلي بعث رسالة الی هاتفها الجوال وحذرها من العودة الی منزلها في الشمال.

وأكدت ان الاحتلال بدأ باتصالات بكل المواطنين الفلسطينيين النازحين من مناطق شمال غزة لتهديدهم من العودة الی مساكنهم في الشمال.

وبيّنت انها تلقت اتصالين من جيش الاحتلال لتهديدها من العودة الی شمال قطاع غزة موضحت ان كل أفراد عائلتها لاسيما ابنتها الصغيرة تلقت هذه الاتصالات.

وكانت مراسلة قناة العالم قد أفادت يوم أمس عن ان طائرات الاحتلال ألقت بمناشير تحذر نازحي شمال قطاع غزة من التوجه الی مناطق معينة في قطاع غزة.