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وصول وفد قيادي من حرکة حماس إلى العاصمة المصرية

وصول وفد قيادي من حرکة حماس إلى العاصمة المصرية
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

وصل وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة، خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، اليوم الخميس، إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

العالم - طوفان الاقصی

والثلاثاء الماضي، أعلنت حماس أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت حماس في بيان لها في حينه، إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

وثمنت دور الأشقاء في مصر وقطر وكل الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا.

وحيّت شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدة أنها ومع جميع القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته.

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