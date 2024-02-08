الرئيسي رئيسي يتلقى رسالة تهنئة من ملك السعودية وولي عهده

العالم - ایران

وخلال اللقاء امس، سلم السفير السعودي، وزير الخارجية، رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ردا على رسالة رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي حول تطورات غزة وكذلك رسالتي تهنئة من ملك السعودية وولي عهده الى الرئيس رئيسي بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

واعرب الوزير امير عبد اللهيان في اللقاء عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين البلدين معربا عن امله بتوطيد العلاقات في كافة المجالات والمستويات بشكل متوازن.

واكد وزير الخارجية ان زيادة التعاون الثنائي، يخدم البدين والمنطقة.

اما سفير المملكة العربية السعودية لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي، فقد اكد ان نظرة بلاده الى العلاقات بين البلدين، هي نظرة استراتيجية وليست تكتيكية قائلا انه كلف من جانب القيادة العليا ببلاده للنهوض بالعلاقات في كافة المجالات.

واضاف انه يتابع مسألة تسيير رحلات العمرة معربا عن امله بان يتم في المستقبل المنظور، معالجة المشكلة الفنية لهذه الرحلات.