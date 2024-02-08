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المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة برانيت 'الإسرائيلية' بالصواريخ

المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة برانيت 'الإسرائيلية' بالصواريخ
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس، استهداف ثكنة برانيت "الإسرائيلية"، في وقت تجدد القصف الصهيوني لعدد من قرى وبلدات الشريط الحدودي جنوب لبنان وهناك أنباء عن إصابة جنديين صهيونيين في موقع "بيرانيت".

العالم- لبنان

وقال "حزب الله" في بيان، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 8:35 من صباح اليوم الخميس ثكنة "برانيت" بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".

ولفت بيان "حزب الله" إلى أن هذا الاستهداف يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".

وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:35 من صباح يوم الخميس 08-02-2024، ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 08-02-2024 م

‏27 رجب 1445 هـ

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