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الإطار التنسیقي فی العراق: اغتیال الساعدي سيفتح الباب لهجمات مضادة

الإطار التنسیقي فی العراق: اغتیال الساعدي سيفتح الباب لهجمات مضادة
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد الإطار التنسيقي فی العراق، اليوم الخميس، ان ما حدث من استهداف للشهيد ابي باقر الساعدي مساء الاربعاء في منطقة مكتظة بالسكان يتنافى ويتقاطع مع المهام المحددة لقوات التحالف.

العالم - العراق

الإطار ذكر في بيان، انه يدين الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الامريكية على سيادة العراق وتجاوزه الخطوط الحمراء باستهدافه قوات رسمية ورجالا ساهموا بدحر الارهاب "الداعشي" وطهروا الاراضي العراقية من دنسهم التكفيري مرة أخرى.

وأضاف، ان ما حدث من استهداف للشهيد ابي باقر الساعدي مساء الاربعاء في منطقة مكتظة بالسكان يتنافى ويتقاطع مع المهام المحددة لقوات التحالف والمنحصرة بمحاربة التنظيمات الإرهابية في مناطق تواجدها بل ونعدّه انتقاما دمويا من قادة واجهوا الارهاب بقوة".

وتابع، "نحذر من ان الاستمرار بذلك سيفتح الباب لهجمات مضادة ولن ينتهي الامر بذلك، نشدد على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لأنهاء مهام التحالف الدولي، وبذلك ينتهي مسلسل الاعتداءات العدوانية، والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين".

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