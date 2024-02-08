فطريات غريبة تقتل الجنود الاسرائيليين العائدين من غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله نقلاً عن موقع روتر العبري ان جنديا اسرائيلياً أصيب بجروح خطيرة في أطرافه في ساحة المعركة بغزة ومن ثم ظهرت على جسمه فطريات مقاومة للعلاج.

وأضاف الموقع، وهو النسخة الإلكترونية من صحيفة يديعوت أحرونوت: تم نقل الجندي إلى مستشفى أسوتا في أسدود حيث جرب الأطباء كل علاج ممكن، بما في ذلك العلاجات التجريبية من الخارج.

وأردف أن الأطباء جلبوا متخصصين قدر استطاعتهم، وأخيرا استولى الفطر على الأعضاء في جسد المصاب، حتى قتله.

وتابع: قد يكون منشأ الفطريات في التربة الملوثة بأنواع المتفجرات التي القيت علی غزة. مشيرا إلى أن عددا من الجنود عادوا من ساحة المعركة مصابين بفطريات والتهابات مختلفة.

هذا وأصيب نحو 30 جرحى من الجنود بفطريات مماثلة.