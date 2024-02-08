الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤
١١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

400 شهيد بالضفة والقدس منذ بداية معركة طوفان الأقصى

400 شهيد بالضفة والقدس منذ بداية معركة طوفان الأقصى
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 400 شهيد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

العالم - طوفان الاقصی

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" استشهد (400) فلسطيني بالضفة والقدس منذ بداية "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي حتى اليوم 8 فبراير 2024.

وأوضح المركز أنه ارتقى (95) شهيدا في جنين، و(74) في طولكرم، و(54) في الخليل، و(46) في نابلس، و(38) في رام الله، و(33) في القدس المحتلة.

كما ارتقى (24) شهيدا في طوباس، و(16) في قلقيلية، و(9) شهداء في بيت لحم، و(8) في أريحا، و(3) في سلفيت.

وأعلن صباح اليوم الخميس عن استشهد الشاب محمد خليل البرغوثي، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة كفر عين شمال غرب رام الله.

وكان الشاب البرغوثي قد أصيب قبل حوالي أسبوعين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عين.

وتشهد الضفة والقدس تصاعدا في عمليات المقاومة والتصدي للاقتحامات اليومية للاحتلال بالاشتباك والمواجهات.

روابط ذات صلة

قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

وقفة احتجاجية ضد زيارة شريك قتلة الفلسطينيين لرام الله

الاحتلال يشن حملة مداهمات في الضفة ويعتقل 5 في جنين

تحذيرات اسرائيلية لحكومة نتنياهو.. الضفة على وشك انفجار كبير!