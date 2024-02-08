الاحتلال يلحق مليون نازح فلسطيني لقتلهم في جنوب غزة

العالم - فلسطين

الى اماكن النزوح يلاحق الموت اهالي قطاع غزة. فبعد ان اجبر الاحتلال الاسرائيلي اكثر من مليون فلسطيني على النزوح الى جنوب القطاع، ها هو يدكه بكل قسوة.

غرب مدينة رفح كانت مسرحاً لمجازر اسرائيلية جديدة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من الاطفال والنساء.

وما يزيد من قسوة المشهد هو عجز الفلسطينيين عن انقاذ ابنائهم من الموت، بينما كانوا جوعى ومرضى.

اما الجرحى فلم توجد ادوية ولوزام طبية كافية لتخفيف الامهم.

الحال لم يكن افضل في شمال ووسط القطاع، الذي ودع عدداً من ابنائه بينهم صحفي، جراء القصف الجوي والمدفعي العنيف الذي انهال على رؤوس المدنيين.

عدوان اسرائيلي يرمي الى ابادة الشعب الفلسطيني المقاوم، المتمسك بارضه والرافض للتهجير، رغم كل ما يتعرض له من تجويع وقتل بدعم غربي وتواطؤ عربي.