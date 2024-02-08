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الاحتلال يلحق مليون نازح فلسطيني لقتلهم في جنوب غزة

الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية خمس عشرة مجزرة راح ضحيتها مئة وثلاثون شهيدا ومئة وسبعون جريحا؛ ليرتفعَ عدد ضحايا العدوان الى سبعة وعشرين ألفاً وثماني مئة وأربعين شهيدا، وأكثر من سبعة وستين ألف جريح.

العالم - فلسطين

الى اماكن النزوح يلاحق الموت اهالي قطاع غزة. فبعد ان اجبر الاحتلال الاسرائيلي اكثر من مليون فلسطيني على النزوح الى جنوب القطاع، ها هو يدكه بكل قسوة.

غرب مدينة رفح كانت مسرحاً لمجازر اسرائيلية جديدة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من الاطفال والنساء.

وما يزيد من قسوة المشهد هو عجز الفلسطينيين عن انقاذ ابنائهم من الموت، بينما كانوا جوعى ومرضى.

اما الجرحى فلم توجد ادوية ولوزام طبية كافية لتخفيف الامهم.

الحال لم يكن افضل في شمال ووسط القطاع، الذي ودع عدداً من ابنائه بينهم صحفي، جراء القصف الجوي والمدفعي العنيف الذي انهال على رؤوس المدنيين.

عدوان اسرائيلي يرمي الى ابادة الشعب الفلسطيني المقاوم، المتمسك بارضه والرافض للتهجير، رغم كل ما يتعرض له من تجويع وقتل بدعم غربي وتواطؤ عربي.

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