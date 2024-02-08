أميركا تعتدي مجددا على العراق

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عدوان اميركي جديد على العراق، اميركا التي تنتهك كل السيادات ولا تأبه لكل القوانين الدولية ترتكب جريمتها وتعترف، اغتيال احد قادة الحشد الشعبي العراقي الحاج ابو باقر الساعدي في العاصمة العراقية بغداد والادارة الاميركية تعلن تبنيها هذا العمل الاجرامي بشكل واضح وصريح.

عدوان واضح من الاميركيين على العراق وسيادته وعلى الدولة والحكومة والشعب العراقي، وانتهاك فاضح لكل القوانين ولكل الاعراف والمواثيق الدولية، وهذا الامر سيكون له تداعيات كبيرة على كل ما كان معقود من اتفاقات ما بين العراق والقوات الاميركية.

العدوان الاميركي وجريمة الاغتيال هذه لاقت استنكارا واسعا من اطياف الشعب العراقي كما الحكومة العراقية والحشد الشعبي ومن ابناء المنطقة الذين خرجوا بالعشرات بشكل غاضب وفوري في المكان الذي تمت فيه عملية الاغتيال والجريمة الاميركية ورددوا شعارات ضد اميركا وبضرورة خروج القوات الاميركية من العراق.

جريمة اغتيال الحاج ابو باقر الساعدي جاءت من ضمن سلسلة من الاعتداءات تقوم بها القوات الاميركية ولا تزال على المقاومة العراقية والحشد الشعبي العراقي، فقط لأن الموقف العراقي موقف واضح في أنه يساند شعب غزة والشعب الفلسطيني عموما والمقاومة في غزة...

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