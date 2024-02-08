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ردة فعل حزب الله على جريمة اغتيال قادة بالمقاومة العراقية

ردة فعل حزب الله على جريمة اغتيال قادة بالمقاومة العراقية
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

دان حزب الله اللبناني بشدة جريمة اغتيال الشهيد وسام محمد صابر ‌‏(أبو باقر الساعدي) وكوكبة ‏من إخوانه الشهداء على يد القوات ‏الأميركية في العراق، واعتبرها استمرارًا لجرائمها السابقة ‏وعدوانها المستمر ‏على شعوب أمتنا في العراق وسوريا واليمن، وانتهاكًا صارخًا لسيادة العراق ‏وأمنه ‏واستقراره.‏

العالم- لبنان

وأكد الحزب في بيان له إن" لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامّة بالمجاهدين من أبناء ‏شعبنا العراقي المجاهد المصرين ‏على التمسّك بنهج المقاومة والتحرير، ‏ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الاغتيال الآثم ‌‏سوف يزيدهم إصرارًا على مواصلة هذا الطريق".‏

وختم البيان "إننا نتقدم من إخواننا في كتائب حزب الله في العراق ومن عوائل الشهداء ‏بأسمى آيات العزاء، ونسأل الله ‏أن يكتب للشهداء الأعزاء علو الدرجات، ‏ولعوائلهم الشريفة الصبر والاحتساب والكرامة الإلهية".‏

وكانت"كتائب حزب الله" العراقي نعت امس الاربعاء وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) وأركان العلياوي، اثنين من قيادييها المسؤولين عن العمليات في الخارج.

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