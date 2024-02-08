مع دخول العدوان على غزة شهره الخامس..الاحتلال لايزال متعطشا للابادة الجماعية

العالم- فلسطين

واليكم أبرز تطورات العدوان على غزة في يومه الـ125 :



-كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من الإجهاز على قناص صهيوني بالقرب من مفترق الطيران في مدينة غزة

-حزب الله: استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع بركة ريشة بصاروخي "بركان" وأصابوه إصابة مباشرة.

|-وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

-جرافات الاحتلال تجرف أسوار مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين في حي الأمل غربي مدينة خان يونس

- كتائب المجاهدين : قصفنا مغتصبات اورهانير وكفار سعد برشقات صاروخية

-القناة 12 الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت هدفا جويا اجتاز الحدود بعد دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى

-أكسيوس: الملك الأردني يلتقي بايدن الأسبوع المقبل في البيت الأبيض

-حزب الله: استهدفنا بالأسلحة الصاروخية "‏مربض الزاعورة"، وأصبناه إصابة مباشرة.

-مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يشنّ غارتين جديدتين على بلدة كفركلا الحدودية في جنوب لبنان

- ‏أنباء عن 3 جرحى جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة وسط مدينة النبطية جنوب لبنان

*السيارة المستهدفة في مدينة النبطية جنوب لبنان

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- انفجار سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان وسط تقارير عن استهدافها بطائرة مسيرة



-سرايا القدس: رشقات صاروخية قصفنا بها المواقع العسكرية والمستوطنات ضمن معركة طوفان الأقصى

-المفوض العام للأونروا: تم رفض نصف طلبات بعثتنا لإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة منذ بداية العام



-مراسل فلسطين اليوم: 3 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين عند بوابة مستشفى الشفاء بغزة

-مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدتي راشيا الفخار والهبارية جنوبي لبنان

-قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى

-المفوض العام للأمم المتحدة: التدمير الكثيف للممتلكات في غزة غير قانوني وليس ناجما عن ضرورة عسكرية

-الخارجية الإيرانية: ندين العمل الإرهابي الذي نفذته واشنطن في العراق وأدى لاستشهاد عدد من المقاومين

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-طائرة مسيّرة إسرائيلية تقصف سيارة في محافظة النبطية جنوب لبنان

-مراسل فلسطين اليوم: قصف إسرائيلي استهدف مدارس تؤوي نازحين في محيط مستشفى ناصر بخانيونس

-كتائب القسام: أجهزنا على قناص بجيش الاحتلال قرب مفترق الطيران في مدينة غزة

-سرايا القدس: استهدفنا قوة من جيش الاحتلال بصاروخ موجه أثناء تحصنها في إحدى الشقق السكنية بمحيط منطقة الحاووز غرب خانيونس

- مصادر عبرية: صافرات الإنذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة خشية من تسلل طائرات مسيَرة

-تجدد الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمنطقتي الجامعات والصناعة غرب مدينة غزة

الأونروا: نصف طلبات بعثتنا لإيصال المساعدات إلى شمال غزة تم رفضه

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني:

-آخر مرة سمح لنا فيها بإيصال الطعام إلى وادي غزة أو شمالها كانت في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.

-نصف طلبات بعثتنا لإيصال المساعدات إلى شمال غزة تم رفضه منذ بداية العام.

-أكثر من 300 ألف شخص في غزة يعتمدون على مساعداتنا من أجل أن يبقوا على قيد الحياة.

-يسعى الاحتلال للتخلص من الأونروا وقطعت عدة دول تمويلها للوكالة بناء على اتهمامات إسرائيلية (الفرنسية)

545 جنديا للاحتلال أصيبوا "بحوادث عملياتية" منذ الحرب البرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 545 عسكريا أصيبوا "بحوادث عملياتية ونيران صديقة" منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر الاحتلال أن 27 من هذه الإصابات صنفت على أنها خطيرة.

ووفقا للإحصائية فإن:

54 أصيبوا بنيران صديقة.

24 في مخالفات إطلاق نار.

31 جراء حوادث طرق.

45 في حوادث مرتبطة بسوء الأحوال الجوية.

391 في حوادث عملياتية متفرقة.

حزب الله يقصف موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا

قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالمدفعية موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابات مباشرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر أنه قصف مباني في منطقتي كفركلا وطير حرفا جنوبي لبنان.

صور أقمار صناعية تكشف الدمار "الهائل" بغزة

كشف تقرير إسرائيلي مستند إلى صور أقمار صناعية، الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن صور قمر صناعي أوروبي أظهرت أن ما لا يقل عن 68% من المباني مدمرة أو متضررة شمال قطاع غزة، و72% على الأقل بمدينة غزة، و39% بالمعسكرات الوسطى، و46% في خان يونس.

أما في مدينة رفح جنوب القطاع التي تلوح إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية فيها، فبلغت نسبة الدمار نحو 20% بحسب رصد القمر الصناعي.

وقالت القناة إنه في ظل غياب الكاميرات والصحفيين في أجزاء كثيرة من القطاع، فإن حجم الدمار ليس واضحا تماما.

الاحتلال الإسرائيلي دمر أحياء بأكملها في عدوانه على قطاع غزة (الجزيرة)

غارتان أميركية وبريطانية على الحديدة في اليمن

ذكرت قناة المسيرة اليمينة أن الطيران الحربي الأميركي والبريطاني شن غارتين في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي الحديدة.

إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، بعضها أُطلق من شمال القطاع والبعض الآخر من الوسط.

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في خان يونس

نسفتا قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مدينة رفح، وهي المدينة الوحيدة التي لم تتوغل فيها قوات الاحتلال منذ بداية الحرب. ويأتي ذلك بالتزامن مع الحديث الإسرائيلي عن النية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 27,840 شهيدا و67,317 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة، في تصريح، إلى أن العدو الإسرائيلي "ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 شهيدا و170 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم ".

ونوهت الصحة إلى أن، مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثة صحية وإنسانية نتيجة الحصار والاستهداف الإسرائيلي، لافتا إلى أن 300 كادر طبي و450 جريح و10 الاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع.

وأكدت، فصل الكهرباء عن اجزاء من مستشفى ناصر لعدة ساعات ️وتوقف المولدات الكهربائية خلال اقل 48 ساعة نتيجة نقص الوقود.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في جنوب وغرب مدينة غزة، شمالي القطاع، وفي محيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوباً. وقالت كتائب القسام، الأربعاء، إنها نفذت عملية مشتركة مع "سرايا القدس"، استهدفت خلالها، بقذيفتين مضادتين للأفراد، قوة خاصة مكونة من 10 جنود تحصنت داخل منزل في منطقة "بلوك ج"، غرب مدينة خانيونس، قبل الاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وعلى صعيد التطورات السياسية، كشف مصدر قيادي في "حركة المقاومة الفلسطينية" (حماس)، أمس الأربعاء، عن توجه وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لبدء جولة جديدة من المفاوضات غبر المباشرة مع إسرائيل بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن حكومته وجهت جيش الاحتلال لبدء عملية عسكرية في مدينة رفح "من أجل تدمير ما تبقى من بنى تحتية لحركة حماس"، مضيفاً أن بلاده "لم تلتزم بشيء بخصوص الصفقة المطروحة أو بأي شي آخر ممّا تروج له حماس"، مؤكداً أن "المفاوضات لا تزال مستمرة".