عدوان إمريكي بريطاني جديد على محافظة الحديدة اليمنية

العالم-اليمن

وأكد مصدر أمني يمني أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف بعد ساعات من استهداف منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بثلاث غارات جوية.

وأكد المصدر أن هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر دون رد وعقاب.

ويوم أمس الأربعاء، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارتين على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بالحديدة.

ويوم الاثنين، شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني سلسة غارات على الكثيب في الحديدة، فيما شن يوم الأحد 8 غارات على منطقة راس عيسى، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة و 4 غارات شرقي مدينة صعدة.

كما شن طيران العدوان يوم السبت ا13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء و 9 غارات على محافظة الحديدة و11 غارة على محافظة تعز.و 7 غارات على محافظة البيضاء و7 غارات على محافظة حجة و غارة على محافظة صعدة.