فيديو خاص: تفاصيل استهداف سيارة في النبطية وعمليات المقاومة النوعية

العالم - خاص بالعالم

وافاد مراسل قناة العالم في لبنان الزميل حسين عز الدين: بُعيد الرابعة تقريبا دوى انفجار كبير قرب تمثال حسن كامل الصباح القريب من السراي الحكومي في مدينة النبطية كان ناتج عن القاء احدى المسيرات صاروخا بإتجاه احدى السيارات رباعية الدفع، إلا أن هذا الاستهداف لم يسفر عن وقوع شهداء بل اقتصر على جريحين كانا في داخل هذه السيارة وجريح آخر كان في مطعم بالقرب من هذا الانفجار.

واضاف مراسلنا: المعلومات التي كانت تتحدث عن وقوع شهداء كان يعلنها جيش الاحتلال الاسرائيلي عبر إعلامه، وبإتصالنا مع الجهات المعنية والمقربة من الاشخاص الذين كانوا داخل السيارة اكدوا لنا أن هذا الإعتداء لم يسفر عن وقوع شهداء.

وتابع: كان هناك تحليق مكثف من طائرات نوع 900 و450 هيرمز التي كانت تحلق طوال النهار في سماء منطقة النبطية وايضا القرى المجاورة لهذه المدينة قبل ان تتم عملية الاعتداء على هذه السيارة.

واردف مراسلنا: كان هناك غارة كبيرة حصلت في احراش بلدة كفرحمام الواقعة في اسفل تلال كفرشوبا في منطقة العرقوب سبقها ايضا غارات متتالية على منطقة تل نحاس وكفركلا بالاضافة الى الرشقات الرشاشة الثقيلة على هذه البلدة.

واشار مراسل قناة العالم الى ان اليوم كان يوما تصعيديا بكل ما يحمل هذا المصطلح من معنى، بدأ بغارات صباحية على بلدة الخيام ثم على اكثر القرى والبلدات الواقعة في الاطراف الثلاثة الغربي والاوسط والشرقي بالاضافة الى القصف المدفعي الذي كان يطاول بعض القرى الجنوبية.

وقال: المقاومة حتى الساعة كانت قد اعلنت عن 7 عمليات نوعية ومهمة ومنها ما استعمل فيه صواريخ البركان وصواريخ فلق كان اخرها التي تم فيها قصف هوش غولان الذي كانت يستهدف مقر قيادة 91 الشمالية في القطاع الشرقي وادت الى سقوط اصابات مباشرة في عناصرها بالاضافة الى ثكنة برانيت التي اعترف فيها جيش الاحتلال بإصابة ضابط كبير ووقوع اصابات وتكتم الاحتلال عن ذكر وقوع قتلى في صفوفه.