شاهد.. الحديدة تستضيف المعرض الدولي الأول للشهيد حسين بدر الدين الحوثي

العالم - خاص بالعالم

وفي معرض الشهيد القائد الأول على مستوى اليمن، انطلقت فعاليات المعرض الدولي والتي تحكي بعضا من سيرة حياة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، والتعريف بالشخصية الرسالية بكافة أبعادها الفكرية والروحية والإنسانية وكذا قدراتها العسكرية والجهادية، التي كانت تمهيدا لما هو عليه اليوم، من عزة ووقوف الى جانب المستضعفين في غزة.

وقال السيد يحيى بدر الدين الحوثي، وهو اخ الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، لقناة العالم: بناء الحضارة الاسلامية تحتاج الى واحدية الثقافة والتشريع والقيادة بعد واحدية الله سبحانه وتعالى، توحيد الله ثم توحيد الثقافة والشريعة ثم توحيد القيادة، نحن لا نؤمن لا بطائفية ولا بمذهبية وكل المجاهدين انطلقوا لكي يحطموا الحواجز المصطنعة بين الامة الاسلامية لتكون امة واحدة كتابها القرآن.

المعرض يضم أجنحة متعددة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجسمات والصور الفتوغرافية والأفلام الوثائقية، التي توضح مراحل إنطلاق المسيرة القرآنية، وكذا مراحل إستضعاف الأمة من قبل قوى الإستكبار العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى نهوض بعضها التي سلكت درب محور المقاومة.

وقال اللواء قاسم الحمران وهو من اقارب الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، لمراسلنا: منذ نشأته وهو يحمل هذه الأمة منذ صغره ومنذ صباه وهو يفكر ويتأمل ويتألم دائما لما صارت اليه الأمة من وضع مأساوي وحزين وتفرد واختلاف وبعد عن المحجة البيضاء والبعد عن دين الله وعدم الاهتمام والجد في ان تخرج هذه الامة من المحنة التي تعيشها والمآسي التي تمر بها.

وتستوعب قاعات المعرض ما يزيد عن 1200 شخص، مزودة بشاشات عملاقة، خصصت لتقديم العديد من العروض المسرحية والفنية الهادفة، وعدد من الأفلام الوثائقية المجسدة لمعركة طوفان الأقصى التي مرغت انوف الصهاينة في التراب.