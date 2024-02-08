لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية

العالم - لبنان

وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّ استهداف "ميرون" يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدنيين، وآخرها العدوان الذي استهدف مدينة النبطية، جنوبي لبنان.

يُذك!ر أنّه قبل استهداف "ميرون"، قامت طائرات حربية إسرائيليية بخرق المجال الجوّي اللبناني، بصورة متكرّرة، وتبع ذلك استهداف سيّارةٍ في مدينة النبطية، وتحديداً في شارع تجاري، يشهد كثافةً في حركة المرور.

وحتى الساعة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الخميس، 8 مواقع إسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، بأسلحة المدفعية والصواريخ.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع بركة ريشا بصاروخي "بركان"، ومربض الزاعورة، وثكنة "معاليه غولان" بصاروخي "فلق"، وثكنتَي "كريات شمونة" و"برانيت"، بالإضافة إلى موقع الرادار، واستهدفت مبنىً في مستوطنة المطلّة يتموضع فيه جنود الاحتلال.

ونشر الإعلام الحربي مشاهد عن عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "برانيت" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.