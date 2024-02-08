الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤
١١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية

لبنان.. المقاومة تستهدف قاعدة ميرون الجوية
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء الخميس، استهداف قاعدة ‏ميرون الجوية بصواريخ "فلق"، مؤكدةً إصابتها إصابة مباشرة.

العالم - لبنان

وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّ استهداف "ميرون" يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدنيين، وآخرها العدوان الذي استهدف مدينة النبطية، جنوبي لبنان.

يُذك!ر أنّه قبل استهداف "ميرون"، قامت طائرات حربية إسرائيليية بخرق المجال الجوّي اللبناني، بصورة متكرّرة، وتبع ذلك استهداف سيّارةٍ في مدينة النبطية، وتحديداً في شارع تجاري، يشهد كثافةً في حركة المرور.

وحتى الساعة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الخميس، 8 مواقع إسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، بأسلحة المدفعية والصواريخ.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع بركة ريشا بصاروخي "بركان"، ومربض الزاعورة، وثكنة "معاليه غولان" بصاروخي "فلق"، وثكنتَي "كريات شمونة" و"برانيت"، بالإضافة إلى موقع الرادار، واستهدفت مبنىً في مستوطنة المطلّة يتموضع فيه جنود الاحتلال.

ونشر الإعلام الحربي مشاهد عن عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة "برانيت" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

روابط ذات صلة

حزب الله ينشر مشاهد إستهداف ثكنة "بيرانيت" بصاروخي "بركان"

5 أدوات لإسقاط نتنياهو المحاصر وهذا أكثر ما يخشاه 'بيبي'!

فيديو خاص: تفاصيل استهداف سيارة في النبطية وعمليات المقاومة النوعية

بالفيديو..كتائب المجاهدين تستهدف مواقع عسكرية صهيونية في غلاف غزة

يديعوت أحرونوت: 560 جندي قتلوا و13 ألف أصيبوا 55% منهم جنود احتياط