مصير الهدنة بين وحدة المقاومة وانقسام الاحتلال

العالم – مع الحدث

بيني غانتس هاجم مواقف نتنياهو واتهمه باعلاقة اطلاق الأسرى في ظل ضغط أميركي لمتابعة المفاوضات.

فلماذا اجج رد المقاومة على مقترح الهدنة الخلافات الصهيونية؟ كيف سيتعامل غانتس مع نتنياهو الذي يهدد صفقة الأسرى كما قال؟ ما الخيارات أمام الماقاومة في ظل المفاوضات الجارية في القاهرة؟ وأي أهداف سعى اليها بلينكن في لقاءه مع الرئيس محمود عباس؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العلم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى رد المقاومة الفلسطينية حماس على مقترح الهدنة والخلاف داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق.