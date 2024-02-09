فيديو خاص: مسؤول يكشف حقيقة المساعدات التي تصل القطاع!!

العالم - خاص بالعالم

وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى في قطاع غزة رامي علي العايدي لقناة العالم الاخبارية: منذ اكثر من 120 يوما وبدء الحرب والقطاع يتعرض للاستهداف المباشر، وفرقنا تتحرك بسياراتها ومعداتها القديمة وفي ظل عدم وجود آليات ثقيلة لاخراج المصابين وجثامين الشهداء.

واضاف العايدي: لا يصلنا اي دعم حتى الوقود الذي نحتاجه لتحريك آلياتنا في عمليات الانقاذ، كما انه لم يصلنا اي دعم حتى على مستوى مهدة او مطرقة، مشيرا الى اخراج مصابين بعد 5 أيام من بقاءهم تحت الركام بسبب ضعف الامكانات.

وتابع مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى في قطاع غزة رامي علي العايدي: اضف الى ذلك، انعدام الاتصالات وهي ضرورية للتواصل مع فرق الدفاع المدني من اجل الوصول الى مواقع الاستهداف.

واكد ان نداءاتنا مستمرة بضرورة توفير الآليات الثقيلة ومعدات الدفاع المدني والوقود، الذي هو ضرورة لنتمكن من الوصول الى مواقع الاستهداف التي لا يراعي فيها الاحتلال حجرا ولا بشرا ولا حيوانا.