فيديو خاص: مسؤول دفاع مدني ايراني يتحدث عن اوضاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال مدير لدفاع المدني في المنطقة 2 في طهران احمد صفري لقناة العالم الاخبارية: فرق الدفاع المدني في قطاع غزة يحملون اليوم ارواحهم على اكفهم في سبيل القيام بمهامهم الاغاثية في قطاع غزة، متحدين جميع الاخطار ومازالوا مستمرين في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني الذي يعاني الكثير، والكثير منهم الان تحت الانقاض.

واضاف صفري ان الشعب الفلسطيني سينتصر على الكيان الصهيوني المحتل ونحن مستعدون لتقديم كل الخدمات للشعب الفلسطيني العظيم، معتبرا ان المشاهد التي تنقل معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة تؤلم القلوب وتجرح المشاعر.

واكد ان رجال الدفاع المدني شجعان وعليهم ان يكونوا صامدين واقوياء لكي يقدموا خدماتهم بأفضل شكل، رغم كل النقص الذي يواجهونه في القطاع في الوقود والامكانيات والآليات.

واكد صفري ان الثورة الاسلامية اصبحت شجرة قوية في المنطقة، وايران اليوم دولة قوية، مشددا على ان محور المقاومة سينتصر ولا شك في ذلك.

واشار الى ان هناك فرق دفاع مدني ايرانية تقدم الخدمات الاغاثية في خارج ايران، ولا حدود لهذا العمل، معتبرا ان هذه الخدمات ستستمر في كل مكان تكون هناك حاجة لذلك.