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الاحتلال يصعد في رفح ويستهدف النازحين في خانيونس

الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

يواصل الاحتلال الاسرائيلي تصعيده في رفح جنوب القطاع مرتكبا مجازر جديدة، كما ركز القصف على اماكن تجمع النازحين، ليستشهد سبعة منهم في خانيونس، فيما استشهد خمسة عشر اخرين وجرح العشرات في وسط القطاع، كل ذلك وسط تحذير منظمة الصحة العالمية من تسبب الجوع والمرض في موت المزيد من الفلسطينيين. 

العالم - خاص بالعالم

وسط حالة من الجدل حول اجتياح اسرائيلي مرتقب، يواصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في رفح اخر اماكن اللجوء داخل القطاع، ودمر منازل على رؤوس الاطفال والنساء.

القصف الجوي والمدفعي، طال ايضا محيط مستشفى الامل ومدارس تضم نازحين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، ليسقط المزيد من الشهداء عدد كبير منهم ارتقوا برصاص قناصة الاحتلال.

وفي وسط القطاع، استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين معظمهم من الاطفال والنساء، جراء استهداف منزل وروضة اطفال تضم نازحين قرب منطقة الزوايدة، كما سقط ضحايا اخرون جراء استهداف المنازل في دير البلح.

الغارات والقصف امتدت الى مدينة غزة والشمال، حيث تعمد الاحتلال استهداف النازحين المحاصرين في مجمع الشفاء الطبي.

ومن ينجو من آلة القتل الاسرائيلية في غزة، يواجه خطر الموت جوعا ومرضا، بسبب الحصار.

عدوان غاشم، مدعوم غربيا وعربيا، جعل كل ما يحلم به اطفال غزة هو الحصول على شربة ماء او وجبة طعام.
التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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