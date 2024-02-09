خلافات بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي حول رد حماس

العالم - خاص بالعالم

بغضب وامتعاض انتهى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي الذي عقد لبحث مطالب حماس وفصائل المقاومة، والرد عليها بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة

وبينما لم يصدر بيان رسمي عن نتائج الاجتماع، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الاجتماع شهد غضبا بين الوزراء بعدما غادره وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في منتصفه.

ما تسرب الى وسائل الاعلام يظهر الارباك الواضح في معسكر الحرب امام رد حماس، خاصة مع اشتداد الصراع والخلافات بين أجنحة اليمين المتشدد والمعارضة.

وفي هذا الصدد كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن مساعي عضو مجلس الحرب بيني غانتس لقيادة حراك للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعينا بأعضاء من حزب الليكود لسحب الثقة البنّاء عنه في الكنيست واستبداله بمرشح آخر من حزب الليكود.

وفي السياق ذاته، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد دعمه للإطاحة بنتنياهو متهما إياه بأنه غير مناسب لمهام منصبه، وفضح هروبه خلال التصويت على ميزانية العام الحالي التي وصفها بأسوأ ميزانية في تاريخ الكيان الاسرائيلي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود باراك كذلك انتقد ما صفه الفراغ القيادي السياسي في كيانه، وأكد أن فشل نتنياهو في التوصل لصفقة تبادل أسرى هي بمثابة 'وصمة عار' على إسرائيل، محذرا من أن مسار الحرب قد ينذر بـ'غرق كيانهم في مستنقع غزة'. ليختم بأن رؤية نتنياهو وهو يتصرف كعبد لسموتريتش وبن غفير تقود إلى كارثة.

تعنت نتنياهو بسياساته المتشددة، بدأ يدفع واشنطن لإجراء مباحثات مع المعارضة لوقف النار في غزة، وهو ما تكشف غداة رفض نتنياهو طلبا من وزير الخارجية الإميركي أنتوني بلينكن بلقاء منفرد مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هيرتسي هاليفي،

كذلك ذكرت قناة 'كان' الإسرائيلية في تقرير سابق، أن مسؤولين كبار في دول عربية، يجرون اتصالات مباشرة مع غانتس، في خطوة تعكس عدم الثقة بنتنياهو.