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فيديو خاص: كيف استشهد اثنان من الدفاع اللبناني في القصف الاسرائيلي؟

الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

اكد مسؤول في الدفاع المدني اللبناني ان فرق الاغاثة اللبنانية على اهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الى نظراءهم في قطاع غزة، مشيرا الى ان شابين من فريقه استشهدا خلال الاعتداءات الاسرئيلية على جنوب لبنان.

العالم - خاص بالعالم

وقال مدير الدفاع المدني اللبناني في منطقة جبل عامل اللبنانية عبدالله نورالدين لقناة العالم الاخبارية: نحن اخذنا على عاتقنا منذ اليوم الاول من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ان نكون صفا واحدا مع الدفاع المدني الفلسطيني، رغم الحصار الاسرائيلي المطبق على غزة والذي يمنع التواصل في ظل عدم وجود تواصل جغرافي مع القطاع.

واضاف نورالدين: لا شك ان التحديات كبيرة في موضوع الحرائق، في منطقة محاصرة ولا يدخلها اي تجهيزات بل هي عرضة للاستهداف بشكل يومي وفي كل لحظة، ونحن في اول فرصة لن نكون بعيدين عنهم، وسنكون بجانبهم.

واشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي لا يحفظ عهودا ولا المعاهدات الدولية، ونحن كنا عرضة للكثير من الاعتداءات، وحصلت حرائق في لبونة وعلما والخيام وبنت جبيل، وكان هناك استهداف مباشر للافراد ولمركزنا، وقد استشهد شابان من افرادنا.

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