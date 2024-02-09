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وزير الخارجية الإيراني: الاحتلال يسعى إلى إغراق أميركا في مستنقع الحرب في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الإيراني: الاحتلال يسعى إلى إغراق أميركا في مستنقع الحرب في الشرق الأوسط
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الجمعة، ان السياسة الخارجية للحكومة الحالية تركز على التعامل البناء مع جميع دول العالم مع اولوية النظرة نحو آسيا والتعاون القوي مع الجيران، ونشد بحرارة على ايدي جميع الاطراف واصدقائنا واشقائنا في العالم.

العالم - إيران

وفي رسالة مصورة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، وقبيل زيارته لبيروت قال حسين امير عبداللهيان: ان ايران اليوم تعتبر من بين افضل خمس دول في العالم في بعض المجالات العلمية والتقنية، مبينا ان هذا الشيء حصل في ظل تفعيل قدرات النساء والشباب باعتبارهم شريحة مهمة ومؤثرة للغاية بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وبعد وصل وزير الخارجية الإيراني بيروت قال في مؤتمر صحفي إنه بعد 4 اشهر من الإبادة الجماعية ضد غزة والضفة فان "تل أبيب" لم تحقق أياً من أهدافها

وأضاف عبد اللهيان: استمرار دعم واشنطن لكيان الاحتلال لن يجلب لها إلا الفشل

وتابع: كيان الاحتلال يسعى إلى إغراق أميركا في مستنقع الحرب في الشرق الأوسط

كما قال: حزب الله والمقاومة في لبنان قاما بدورهما المؤثر بكل حكمة.. إيران تؤكد دعمها للبنان حكومة وجيشاً ومقاومة وأمن لبنان هو من أمن إيران والمنطقة

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