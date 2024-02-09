فيديو خاص: طوفان بشري ونفير قتالي في اليمن، من يحركه؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كما نددت الحشود بالاعتداءات الاميركية والبريطانية المستمرة على المدن اليمنية، وآخرها كان ليل امس وصباح اليوم على محافظة الحديدة و صعدة ، في محاولة لوقف العمليات العسكرية اليمنية المساندة لغزة.

واوضح: ان الحشود تؤكد ان مثل هذه الاعتداءات العسكرية البريطانية الاميركية لن تزيد الموقف اليمني الا صمودا واستمرارا في دعم فلسطين والمقاومة الفلسينية واسنادا لغزة ومقاومتها.

وتابع: وطالبت الحشود بالاستمرار في العمليات العسكرية البحرية لمنع ملاحة الكيان الاسرائيلي، والعمليات ضد التحالف الاميركي البريطاني واستهدف المصالح الاميركية والبريطانية في البحر الاحمر والبحر العربي.

واشار مراسل قناة العالم الاخبارية الى ان محافظات اخرى شهدت مظاهرات حاشدة منذ الصباح، منها البيضاء والحديدية والمأرب والجوف وحجة وعمران، مؤكدة دعمها للقوات المسلحة اليمنية والقيادة السياسية فيما تقوم به من موقف شعبي وسياسي وعسكري مساند لفلسطين.

وتابع: وتقول الحشود انها في جاهزية تامة لاستمرار حالة النفير الشعبي والتعبئة القتالية جنبا الى جنب القوات المسلحة اليمنية، خاصة وان الكثير من المشاركين في التظاهرات حملوا اسلحتهم.

واشار مراسلنا الى ان الحشود وجهت رسائل للانظمة العربية والاسلامية المتخاذلة بالموقف المطلوب منها في مساندة فلسطين والوقوف بوجه الكيان الاسرائيلي ومشروعه وعدوانه، ويطالبونه بتفعيل المقاطعة الاقتصادية والسياسية على الاقل.

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