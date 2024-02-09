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على الطرق المؤدية لمعبر 'نيتسانا'..

هذا ما فعله يمينيون متطرفون صهاينة بمساعدات إنسانية متجهة لغزة

هذا ما فعله يمينيون متطرفون صهاينة بمساعدات إنسانية متجهة لغزة
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أغلق يمينيون صهاينة متطرفون، اليوم الجمعة، الطرق المؤدية لمعبر نيتسانا؛ منعًا لمرور مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

العالم _ فلسطين

وذكر موقع “واينت” العبري أن نشطاء صهاينة أغلقوا معبر نيتسانا، لمنع الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية من دخول قطاع غزة”.

وقال الموقع إن متظاهرين منعوا شاحنات الإمداد إلى قطاع غزة معلنين أنه “لن تمر أي مساعدات حتى يعود آخر المختطفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ويقوم متطرفون صهاينة وذوو أسرى لدى المقاومة، باحتجاجات في الطرق المؤدية إلى معبري “كرم أبو سالم” و”نيتسانا”، لمنع مرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان، برنامج الأغذية العالمي قد حذر أمس الخميس، من أن خطر المجاعة في قطاع غزة يزداد يوميًّا، مؤكدًا أن “وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة”.

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