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الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

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وتحدث مراسلنا في سوريا، عن سماع أصوات انفجارات متتالية جنوب العاصمة دمشق في محيط منطقة السيدة زينب يعتقد أنها ناجمة عن ضربة إسرائيلية.

وقال مصدر عسكري سوري إنه "حوالي الساعة 14:10 من بعد ظهر اليوم، خرقت الأجواء السورية طائرتان مسيرتان من اتجاه الجولان السوري المحتل وقد تصدت لهما وسائط دفاعنا الجوي وتم إسقاطهما غربي دمشق.

يأتي ذلك، عقب غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية أول من أمس (7 فبراير) على مدينة حمص وسط سوريا، أسفرت عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 13 آخرين، كما خلفت خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

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