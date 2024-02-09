فيديو خاص عن اسقاط مسيرتيْن فوق دمشق، ما الكواليس؟

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الصواريخ شوهدت وهي تنطلق في سماء العاصمة السورية نحو اهداف معادية في سماء جنوب غرب دمشق.

وتابع ان اصوات المضادات الارضية وصواريخ الدفاع الجوي سمعت في اطراف دمشق، فيما شاهد الناس الصواريخ تطلق باتجاه اهدافها.

واعتبر ان هذا العدوان جاء بعد نشاط استخباري واضح لطائرات الاستخبارات الاسرائيلية من سرب 122 وبالذات من ناحاشون 452 التي حلقت لمدة 6 ساعات على ارتفاع 12 الف متر في سماء البحر المتوسط وكانت ترصد الاجواء في العاصمة دمشق وجنوب سوريا ولبنان.

واوضح مراسل قناة العالم الاخبارية: ترافق ذلك مع تحليق طيران اسرائيلي في عدة طلعات جوية في الجليل الغربي والشرقي والجولان السوري المحتل.

واكد ان هذا العدوان يأتي ضمن التصعيد الذي يقوم به كيان الاحتلال تجاه الاراضي السورية منذ عملية طوفان الاقصى والعدوان على غزة، في محاولة منه لزيادة الغارات والاعتداءات على الاراضي السورية.

وتابع مراسلنا: تحديدا في الفترة التي بدأت فيها رد المقاومة الاسلامية على قواعد الاحتلال الاميركي في شمال شرق سوريا حيث قواعد التنف والعمر وكونيكو وخراب الجير وخراب عشق في الحسكة والشدادي.

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