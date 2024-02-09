العين الاسرائيلية: ما يقال وما لا يقال عن مآلات حرب غزة؟!!

العالم - خاص بالعالم

فردّ المقاومة على مقترح باريس بشأن الهدنة وصفقة تبادل الاسرى لا يتيح للصهاينة القول "لا" في ضوء الضغوط الاميركية المستمرة.

وقال عميحاي شتاين مراسل الشؤون الدبلوماسية للقناة الـ 11 الاسرائيلية: فرضية العمل تقول انه حتى لو قالت اسرائيل لا فان الحوار في نهاية المطاف سيستمر، لانه من ناحية الاميركيين لا توجد خطة اخرى، ليس هناك حل آخر لكل ما يجري في المنطقة، من غزة الى لبنان الى هجمات الميليشيات الشيعية الى الحوثيين، كل هذه المواضيع وضمنها التطبيع ودولة فلسطينية.

واضاف: من دون هذه الصفقة، ودعك من الخطة الاميركية التي هي الوحيدة حاليا، ليس هناك خطة ب، لذلك فان الاميركيين لا ينوون التنازل حتى لو كانت مطالب حماس كما يقول بايدن مبالغا فيها، بلينكن هنا من اجل الحديث حول كيف يمكن التقدم.

الى ذلك قال ميخائيل ميلشتاين المحاضر في جامعة تل ابيب للقناة الاسرايلية الـ 12: حاليا تشعر حماس بأن الضغط العسكري الاسرائيلي على القطاع يتراجع ويصبح محدودا اكثر فأكثر مع خروج القوات، حماس نفسها تعود الى الشمال، كما نرى شعور حماس بان الضغط داخل اسرائيل يتزايد، وعمليا وفي الاساس قيادة حماس لم تتضرر، في اعقاب كل هذا نرى ان حماس ليست في عجلة من امرها لانهاء الصفقة سريعا.

وحول هذا الموضع تحدث ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي فتحي كليب لقناة العالم الاخبارية: الانقسامات داخل الكيان الصهيوني تتسع اكثر فأكثر، كما ان الرد الذي قدمته فصائل المقاومة من خلال حركة حماس عرى المواقف الاسرائيلية التي دائما تزعم ان عدوانها يستهدف تحرير الاسرى، واليوم المقاومة تقول هناك فرصة لتحرير اسراكم اذا ما التزمتم بالشروط التي وضعتها المقاومة.

واعتبر ان الاميركيين باتوا متأكدين من انه لم تعد هناك اهداف واضحة لهذه الحرب، وليس مضمونا ان يكون الجيش الاسرائيلي قادرا على تحقيق اية انجازات.

واكد ان الاهم من كل ذلك فإن الاميركي بات بحاجة الى تهدئة ووقف العدوان اكثر من الاسرائيلي، لان الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة بدأت مرحلة جدية ويبدوا واضحا ان بايدن وادارته قلقون من الانقسامات الداخلية ليس فقط على مستوى الشارع الاميركي وانما على مستوى الحزب الديمقراطي نفسه.

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