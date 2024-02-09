نتنياهو يأمر جيش الإحتلال بوضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح

العالم - فلسطين المحتلة

ورفح آخر منطقة لجأ إليها سكان غزة خلال الحرب. وتقصفها القوات الإسرائيلية بشكل وحشي في وقت يخشى النازحون الذين تجمعوا بأعداد تصل إلى مئات الآلاف أمام السياج الحدودي مع مصر، هجوماً جديداً، فيما لم يتبقَّ لهم مكان يفرون إليه.

وأكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى الآن يتكدسون في رفح.

ووصل عشرات الآلاف في الأيام الماضية، حاملين أمتعتهم ويجرون الأطفال على عربات، بعدما شنت القوات الإسرائيلية واحدة من كبرى الهجمات في الحرب الأسبوع الماضي للسيطرة على خان يونس، المدينة الرئيسة في جنوب القطاع، التي تقع شمال رفح مباشرةً.