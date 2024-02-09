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نتنياهو يأمر جيش الإحتلال بوضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح

نتنياهو يأمر جيش الإحتلال بوضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة ما تبقى من «حماس»، حسبما نشرت «رويترز».

العالم - فلسطين المحتلة

ورفح آخر منطقة لجأ إليها سكان غزة خلال الحرب. وتقصفها القوات الإسرائيلية بشكل وحشي في وقت يخشى النازحون الذين تجمعوا بأعداد تصل إلى مئات الآلاف أمام السياج الحدودي مع مصر، هجوماً جديداً، فيما لم يتبقَّ لهم مكان يفرون إليه.

وأكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى الآن يتكدسون في رفح.

ووصل عشرات الآلاف في الأيام الماضية، حاملين أمتعتهم ويجرون الأطفال على عربات، بعدما شنت القوات الإسرائيلية واحدة من كبرى الهجمات في الحرب الأسبوع الماضي للسيطرة على خان يونس، المدينة الرئيسة في جنوب القطاع، التي تقع شمال رفح مباشرةً.

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