فيديو خاص: اسرائيل تجاوزت الخطوط الحمر في النبطية!!

العالم - خاص بالعالم

واوضح: ورغم تفعيل القبة الحديدة والدفاعات الجوية الا ان ذلك لم يمنع العدد الاكبر من الصواريخ من الوصول الى الهدف المطلوب وايقاع الاصابات المباشرة في صفوف جيش الاحتلال.

واضاف مراسلنا ان هذا اليوم شهد العديد من عمليات المقاومة ضد مواقع جيش الاحتلال، بدءا بموقع الرمثة بالقطاع الشرقي بصواريخ المقاومة ثم موقع المالكية الذي تم استهدافه مرتين بالتزامن، واوقع العديد من الاصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وتابع: كما تم استهداف موقع بياض بليدا عصر اليوم بالاضاف الى ثكنة افيف ومواقع اخرى.

واشار مراسل العالم الى ان الاحتلال بدأ اعتداءاته منذ الصباح، حيث استهدفت غارة بالمسيرات منزلا خاليا في عيتا الشعب، ثم اتبعها بسلسلة غارات استهدفت منزلا في مارون الراس وبنت جبيل.

كما ان بلدة الخيام تتعرض لليوم الثالث على التوالي الى غارات مستمرة.

واكد مراسلنا ان الجبهة الجنوبية شهدت تجاوزا من قبل الاحتلال للخطوط الحمر وقواعد الاشتباك بشنه غارتين جويتين استهدفتا منطقتين في كفر تبنيت ويحمر اقيف في قضاء النبطية.

المزيد في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ...