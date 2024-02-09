فيديو خاص: 5 سيناريوهات امام السنوار، ماذا سيختار؟

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: واضح ان نتانياهو مصر على استمرار الحرب، ووفق تصريحاته اليوم انه لا يمكن ايقاف الحرب الا بالقضاء على اربع كتائب لحماس متواجدة اليوم في رفح.

وتابع: نتانياهو يقول انه اوعز لقيادة الجيش بان تستعد لعملية نقل للفلسطينيين من منطقة رفح الى مناطق آمنة حسب قوله، استعدادا للمعركة.

واشار الى ان هذا الامر يعارضه اعضاء المجلس الحربي، وحتى غالانت وهاليفي المحسوبيْن على نتانياهو، وانضما الى بني غانتس وغادي ايزنكوت.

وتابع مراسل العالم ان غانتس خرج اليوم بتصرحات مهمة جدا بأن الاولوية الان ليست للقضاء على حركة حماس كما يريد نتانياهو انما هي لاعادة الاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة.

واوضح ان روني يشاي الكتاب الاسرائيلي كتب اليوم في يديعونت احرونوت ان هناك 5 سينايوهات للتعامل مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

واضاف مراسلنا: الاول ان يقبل السنوار بمغادرة قطاع غزة مع ضمان عدم اغتياله، والثاني ان يسلم نفسه ويطلق سراح الاسرى الاسرائيليين مقابل الافراج عن اسرى أمنيين بمعنى ان تكون هناك صفقة.

وتابع: السينايو الثالث هو ان يقوم السنوار بقتل نفسه على طريقة هيتلر عندما وصلت قوات الحلفاء الى برلين، والسيناريو الرابع هو اعتقال السنوار او قتله وهذا ما قد يؤدي الى قتل كل الاسرى الاسرائيليين، والسيناريو الخامس هو ان تصل وحدات خاصة من الجيش الاسرائيلي الى معقل السنوار ويحرروا الاسرى ويقتلوا السنوار.

واعتبر مراسلنا ان هذه هي الفكرة التي تطارد نتانياهو الذي يقول انه لن ينهي الحرب دون الوصول الى السنوار والتخلص من الكتائب الاربع لحماس في رفح والا فاننا لن نكون منتصرين وسنكون مهزومين.

وخلص الى ان الكثيرين من الجمهور الاسرائيلي باتوا يعتقدون ان نتانياهو يحابي بن غفير وسموتريتش الرافضيْن لوقف الحرب لانه يعتقد بان هؤلاء سينقذونه من انتخابات مبكرة ستطيح به من الحكم.