جريمة جديدة لإسكات صوت الحقيقة.. حجب وإزالة حسابات قائد الثورة

العالم - ايران

وتعمدت ادارة شركة ميتا الأمريكية حجب وإزالة حسابات قائد الثورة الإسلامية على منصتي فيس بوك وإنستغرام والتي كانت تضم خمسة ملايين متابع فقط على إنستغرام؛ وتلك هي جريمة تضاف إلى رصيد جرائم الولايات المتحدة ضمن سياسة كتم حرية التعبير والرأي التي تنادي بها الدول الغربية وللتعتيم على ما يتم ارتكابه من انتهاكات صارخة لحرية الإعلام وتشويه للحقائق.

وأفاد متحدث باسم ادارة شركة ميتا الأمريكية امس الخميس عن حجب وأزالت هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياسات بشأن المنظمات والأفراد المحظورين "حسب تعبيره".

وقد كتبت صحيفة الكيهان الإيرانية في هذا الخصوص: "إن كلام قائد الثورة الإسلامية بشأن ضغوط أبناء الشعوب العربية والإسلامية على حكومات المنطقة لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم كان له أثر إيجابي مهم لدى الشعوب العربية في المنطقة".

ويذكر بأن كيان الاحتلال يمارس الضغوط على ادارة شركة ميتا الأمريكية لكي لا يخاطب أبناء الشعوب العربية والإسلامية الجمهور الغربي بالصور والفيديوهات والرسوم التي تظهر جرائم الاحتلال وتكشف كذب روايته، وتبين مظلومية الفلسطينيين؛ وذلك في إطار محاولاته لإسكات صوت الحقيقة وإخفاء جرائمه بحق الشعب فلسطيني ومحور المقاومة.

كما يرى كيان الاحتلال في الصورة والكلمة خطرا إستراتيجيا، حيث ينفق ملايين الدولارات ويضغط على ادارة شركة ميتا الأمريكية لإغلاق الصفحات والحسابات، ويعتقل الصحفيين والنشطاء لأنه يرى في الحقيقة وفي صوت المقاوم الحر، العدوين الاساسين له.