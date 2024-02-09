استشهاد فتى برصاص جيش الاحتلال في نابلس

العالم _ فلسطين

وقالت الوزارة، إن “بني شمسة استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة”.

وأصيب فلسطينيان بالرصاص الحي أيضا، أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة، إلى جانب إصابة ثالث إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفا و947 شهيدا، وإصابة 67 ألفا و459 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.