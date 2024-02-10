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ورقة حماس وخلافات مجلس الحرب ونتنياهو

السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

كيف تقرأ النقاشات الحادة بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي وخلافات نتنياهو مع وزير حربه ورئيس أركانه؟

العالمخاص بالعالم

هل موقف نتنياهو المختلف مع المسعى الأميركي حول ورقة حماس هو جزء من عملية التفاوض؟

ماذا يعني إيعازه بإعداد خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين لسحق كتائب حماس في رفح؟

على ما يؤشر كلام بايدن عن تجاوز الكيان الحد في عملياته العسكرية وكلام بلينكن عن وجود إمكانية للاتفاق؟

ما أهمية نقل المفاوضات إلى القاهرة بوجود وفد حماس والموقف المصري والأميركي المتشدد تجاه رفح؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت الكاتب والباحث السياسي معين مناع، ومن القاهرة الكاتب الصحفي د.محمود حسين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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