العدوان على غزة بيومه الـ127 وكيان الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة برفح

العالم - فلسطين

أفادت مصادر طبية بوصول 22 شهيدًا إلى مستشفى أبو يوسف النجار والكويتي خلال الليل في استهداف الاحتلال لثلاثة منازل بمدينة رفح.

حيث استشهد 11 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي النصر شمال المدينة، كما استشهد 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الجرمي في رفح جنوبي قطاع غزة.

وهنا نترككم مع أحدث الاخبار والتطورات حول العدوان الاسرائيلي على غزة و رد المقاومة عليه لحظة بلحظة...

*استهداف جيش الاحتلال للنازحين في ساحة مستشفى ناصر بخانيونس.

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*شهيد و3 إصابات داخل مشفى ناصر الطبي بخانيونس.

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-جيش الاحتلال يُفجر منازل المواطنين في مناطق جنوب خان يونس

-قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية وتحاصر أحياء عدة

- ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لمنزل في بلدة النصر شمال رفح جنوب قطاع غزة إلى 7.

-25 شهيدا في قصف الاحتلال على منازل وسط وشمالي رفح جنوب قطاع غزة منذ ليلة أمس.

-الهلال الأحمر في غزة: الكوادر الطبية عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية في رفح بسبب تضاعف أعداد الجرحى والمرضى.

كتائب شهداء الأقصى - الخليل : مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني وآلياتهم العسكرية المقتحمة لبلدة بيت أمر شمال الخليل بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة.

- منظمة الصحة العالمية: وثقنا 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

- استشهاد صياد فلسطيني وإصابة آخر بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة

- مناشدات للصليب الأحمر وطواقم الإسعاف بوجود شهداء وإصابات في أحد المباني السكنية مقابل ساحة الكتيبة بغزة

-كتائب شهداء الأقصى - الخليل : يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة بيت أمر شمال الخليل.

ولليوم الـ127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قضت على 7 جنود إسرائيليين بتفجير في عبسان الكبيرة، ونشر على وسائل الاعلام صور قنص القسام جنودا في تل الهوى وتدميرها دبابات وآليات، في حين أكدت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- استهداف قوات الاحتلال في شرق المنطقة الوسطى وخان يونس.

وتزامن ذلك مع تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو ردت على مقترح بشأن الإطار العام لاتفاق التبادل، ورفضت معظم شروط حماس من دون إغلاق باب التفاوض.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على رفح في ساعة مبكرة من ليلة امس السبت، وسط مؤشرات على اقتراب عملية برية تدميرية يعد جيش الاحتلال لإطلاقها في المدينة المكتظة بالنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، في ظل خلافات بين رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئاسة الأركان.