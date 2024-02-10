مراسلة العالم.. الاحتلال يرتكب أعنف مجزرة في رفح

العالم - مراسلون

ووصفت مراسلة العالم في ديرالبلح، ما حدث في رفح، بأنها أعنف مجزرة في رفح منذ فترة طويلة، مؤكدة ان الاحتلال استهدف 3 منازل سكنية من بينها شقة والاخری بناية سكنية قصفها الاحتلال علی رؤوس ساكنيها.

واعتبرت مراسلة العالم ان قصف رفح، يأتي تنفيذاً لتصريحات اسرائيلية بالمباشرة في العدوان العسكري علی هذه المدينة.

ويروج جيش الاحتلال الاسرائيلي بأن هناك 4 ألوية لحماس في رفح ولن يتم القضاء علی حماس دون القضاء علی هذه الألوية.

ويحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حشد تأييد لهجومه علی رفح بترويج هذه الروايات.

وتؤوي مدينة رفح مليون و300 ألف نازح فلسطيني، نزحوا من شمال ووسط غزة وسينتهي الهجوم العسكري علی رفح بقتل عشرات الالاف من المدنيين العزل.

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