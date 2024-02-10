الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطلب من الفيفا تعليق عضوية الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وجاء في طلب اتحاد كرة القدم الإيراني إلى الفيفا واتحادات كرة القدم الأعضاء، "نظرا إلى الأعمال اللاإنسانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين وارتكاب الكيان جرائم الحرب في غزة والمجازر ضد المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال والنساء والرجال و اللاعبين والمدربين والحكام، وكذلك تدمير المباني والخدمات البلدية والمنازل والمساحات السكنية والمنشآت الطبية والمستشفيات والمرافق التعليمية والمدارس والجامعات والعديد من الاماكن السكنية والمراكز الرياضية ومنها البنى التحتية لكرة القدم، فعلى الجهات المخططة في كرة القدم في العالم ان تقوم في اطار مسؤولياتها الاجتماعية والانسانية باتخاذ خطوات فاعلة ومؤثرة وضمن جبهة موحدة من اجل التعليق الكامل لعضوية اتحاد كرة القدم في الكيان الصهيوني من كافة النشاطات في مجال لعبة كرة القدم بصورة فورية وجادة، لمنع استمرار هذه الجرائم الفظيعة وتوفير ظروف ايصال المساعدات الغذائية ومياه الشرب والدواء والخدمات الطبية الى المدنيين الابرياء.

وأضاف :مما لا شك فيه أن الإجراء الفوري من FIFA واتحادات كرة القدم والاتحادات الأعضاء سيکون رمزا لحب الناس وتنفيذ ميثاق مجتمع كرة القدم العالمي في مجال المسؤوليات الاجتماعية والإنسانية کما سيكون بمثابة حركة رائعة وخالدة في تاريخ كرة القدم.