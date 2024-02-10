المجموعة البحرية الإيرانية 94 تعود من مهمتها في البحر الأحمر وخليج عدن

العالم - ايران

وعادت المجموعة القتالية 94 بقيادة المدمرة "البرز" بعد 91 يوماً من المهمة وإبحار أكثر من 12 ألف كيلومتر، وذلك تماشياً مع الدفاع عن المصالح الوطنية وتأمين الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في خليج عدن والبحر الأحمر .

حيث رست صباح اليوم السبت في المنطقة الأولى التابعة للقوات البحرية، وكان في استقبالها قائد مقر المنطقة الأولى لأسطول الجنوب الأدميرال حسين حسني ومجموعة من المسؤولين.

واعتبر الأدميرال حسين حسني أن الوجود المستمر لبحرية الجيش في البحر الأحمر وخليج عدن هو ضمان للاشراف الاستخباراتي والعملياتي للبلاد، وقال: ان تواجد المجموعة القتالية 94 في ظل الأوضاع الخاصة التي تسود المنطقة في خليج عدن والبحر الأحمر أمر مهم جدا، ومرافقة السفن التجارية الإيرانية وناقلات النفط في تلك المنطقة يوفر الأمن لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الحرة والدولية.