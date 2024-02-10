مستوطنون بزي عسكري بدأوا يضعون حواجز في الضفة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أشارت أشارت الزميلة راية عروق إلى أن جنين ومنذ السابع من أكتوبر تشهد تصعيدات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولفتت إلى أن: الليلة الماضية قد تكون الليلة الأهدء منذ السابع من أكتوبر، حيث لم تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي القرى والبلدات التي كان الجيش يقتحمها بشكل شبه يومي.

وفيما أشارت إلى أن هناك تحليق منخفض للطائرات المسيرة فوق سماء مدينة جنين وأن الناس يرصدون التجمعات والحشودات العسكرية أكدت: لا هدوء في جنين.. وإنما قد يكون هذا هو الهدوء قبل العاصفة، أو قبل التصعيدات الإسرائيلية في جنين بالأخص تزامنا مع اقتحام بلدة بيت أمّر وبلدة كفرقنديل وبلدة مرزة.. وبدأنا نشهد اقتحامات لقرى وبلدات لم يكن الاحتلال الإسرائيلي في صدد التصعيد فيها.

وبشأن الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة جنين وكل مدن الضفة الغربية لفتت إلى أنه: ليس فقط جنود الاحتلال الذين ينصبون ويتصدرون هذه الحواجز العسكرية.. إنما أيضا المستوطنين بدأوا يتصدرون المشهد بوضع الحواجز العسكرية في مداخل القرى والبلدات، وباتت أصعب من الحواجز التي يقودها جنود الاحتلال.. حيث بدأ المستوطنون يلبسون الزي العسكري ويتهجمون على الفلسطينيين.

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