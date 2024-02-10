لبنان: استشهاد شخصين في محاولة اغتيال الاحتلال لمحمد حمدان

العالم - لبنان

وافاد المصدر بنجاة الشخص المستهدف بالغارة الاسرائيلي في بلدة جدرا. من جهتها، ذكرت اذاعة الاحتلال أن محاولة الاغتيال في منطقة جدرا القريبة من بيروت هي أبعد نقطة هجوم ينفذه الطيران الإسرائيلي بعد اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري.

فيما قالت صحيفة يديعوت احرونوت ان الاغتيال كان يستهدف محمد حمدان شقيق القيادي في حماس اسامة حمدان.

في المقابل، استهدف حزب الله ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية شمالي فلسطين المحتلة.

الى ذلك، نفذ طيران الاحتلال غارات على أطراف بلدة ‎كونين وبلدة مركبا جنوب لبنان، في المقابل، استهدفت ‏المقاومة في لبنان ثكنة ‏برانيت بالأسلحة الصاروخية.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود اللبنانية منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط مخاوف دولية من اتساع دائرة الحرب في المنطقة.

وبالأمس، شن الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا على عدد من البلدات اللبنانية، وتحديدًا في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني.