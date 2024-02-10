اظرف تعليقات على هفوات العم بايدن، السي سي المكسيكي!!

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الاستخبارات الأميركية التي أعدت التقرير، أكدت أن جيش الاحتلال لم ولن يتمكن من القضاء على حركات المقاومة في قطاع غزة.

هذه الحقيقة تعزز ما يخرج من الميدان في غزة والضربات التي يتلقاها جيشُ الاحتلال، وعجزه عن تحقيق أي إنجاز بعد أربعةِ أشهر من الحرب.

ووافق كثير من الناشطين على مواقع التواصل ما كشفه التقرير الأميركي.

حساب "براذرز" كتب هنا، "اسرائيل تخسر الحرب. مدة أطول خسارة اكبر.. التضحيات تستحق هذا الانهيار السريع للصهاينة".

"احمد" بدوره علق: "ولسه اسرائيل خسرت احترام العالم أجمع ومازالت تخسر وتظهر حقيقتها وتنكشف وتتوالي عدائية الشعوب لإسرائيل. ماذا كسبت اسرائيل من الحرب غير كشف الأخلاقية لجنودها وشعبها و قذارة تفكيرهم".

أما "أيمن" فكتب: "مواصلة الحرب تعني مزيدا من الجرائم، وهذا يعني تلطيخ صورة اسرائيل امام الرأي العام العالمي، وكسبها عداوات اكثر وكراهية اكثر. برأيي حماس (هي) من ربح هنا، واسرائيل بتوجهها لقتل المدنيين العزل (هي) من يخسر كل يوم.

ما الذي يحصل مع الرئيس الأميركي؟، جو بايدن يخرج من مأزق ليقع في آخر لاسيما ما يتعلق بزلات اللسان التي تصدر منه. بعد حديثه عن لقائه بالرئيس الفرنسي الأسبق "فرانسوا متيران" المتوفي قبل سنوات طويلة، بايدن يقول إنه تحدث مع المستشار الألماني هلموت كول. بايدن قال إنه تكلم مع "كول" عام 2021، لكن المستشار الألماني الاسبق توفى في عام 2017، ما يثير مخاوف كبيرة على قدرات بايدن العقلية. تقارير كشفت أن حوالي ثلثي الاميركيين لا يثقون بقدرات بايدن العقلية، فيما أصبح الرئيس الأميركي محل سخرية لاسيما من قبل خصومه السياسيين.

ونُشرت تعليقات عديدة حول الحالة العقلية لجو بايدن.

حساب "ترافيس" كتب في هذا السياق: "يبدو ان الرئيس الأميركي جو بايدن قد خرف رسميا، يقول المستشار الخاص هور إن بايدن لم يتذكر عندما كان نائبا للرئيس، متناسيا متى بدأت فترة ولايته وانتهت".

"آية" نشرت هذه صورة وعلقت: "ترامب نزل على صفحته خريطة مزيفة للشرق الأوسط وحط أسم المكسيك مكان اسم مصر؛ وكتب عليها المصدر: جو بايدن، ودا بعد ما بايدن العجوز المتطرف خرف قال الرئيس المكسيكي السيسي، المفروض أن بايدن دا رئيس أمريكا".

التعليق الاخير من "محمد صبحي" الذي كتب: "امبارح الرئيس الأمريكي بايدن قال: بعد نشوب حرب غزة قابلت المستشار الألماني هيلموت كول وده توفى في 2017، وقابلت الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران اللي توفي عام 1996. وكلمت الرئيس المكسيكي السيسي، معلش اتلخبط في ٱخر جملة كان المفروض يقول كلمة الرئيس المصري حسني مبارك".

الحالة الذهنية لبايدن أثارت أزمة مع الكيان الإسرائيلي. أزمة كبيرة كادت تشتعل بين الطرفين، والسبب إبن الوزير الإسرائيلي العنصري إيتمار بن غفير.

شوبال بن غفير نشر تغريدة على منصة إكس فيها صورة للرئيس الأميركي وتحدث فيها عن مرض الزهايمر والخرف، ما أثار غضب البيت الأبيض، ودفع ببن غفير إلى حذف تغريدته والاعتذار من بايدن، إضافة إلى اعتذار والده إيتمار بن غفير من واشنطن.

بن غفير أثار توترات كثيرة مع واشنطن، لاسيما حول العدوان على غزة وانتقد إدارة بايدن التي أعربت عن رفضها لمواقف الوزير الإسرائيلي.

وهذه بعض التعليقات حول قضية بن غفير وواشنطن:

"جلال" كتب في هذا السياق: "انسانية بن غفير المعكوسه التي يعلمها لأولاده هي ماجسدها ولده في منشوره عن الرئيس بايدن، فسلوك شوبال بن غفير يطابق الانسانية المعكوسة عند بن غفير الاب، وهي الاستحقار بالآدمية، والقتل والتدمير"

"محمود الجندي" بدوره علق: "كما سبق وقلناها ونكررها، لأن ما تكرر قرر، نحن نتعامل مع مجموعة ذات ضحالة فكرية وحمقاء، ولا توجد لديهم أدنى مقومات المعرفة او الفهم في السياسة او غيرها".

أخيرا مع حساب "سولومون" الذي علق: "بن غفير وولده العاق شوبال".

ما تقوم به جمهورية أيرلندا يتفوق على دول عربية وإسلامية كثيرة تجاه فلسطين. لاعبات منتخب أيرلندا لكرة السلة رفضن مصافحة لاعبات منتخب الكيان الاسرائيلي خلال المباراة المقررة بينهما.

الأمر لم يقف هنا، 5 لاعبات من منتخب أيرلندا رفضن المشاركة في المباراة أصلا، دعما لأهالي غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي.