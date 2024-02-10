الصحة بغزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28.064 شهيدا

العالم - فلسطين

هذا و تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 127 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفادت وسائل الإعلام من غزة أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم السبت- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، واشتداد وتيرة القصف على رفح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدا و152 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 28064 شهيدا و67611 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وارتقت شهيدة و29 جريحا جراء قصف استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن 5 شهداء في ثلاجة مجمع ناصر الطبي المحاصر ارتقوا فجر اليوم والليلة جراء استمرار عدوان الاحتلال على خانيونس.

واستشهد مدير مباحث رفح أحمد اليعقوبي ونائبه أيمن الرنتيسي وإبراهيم شتات رئيس قسم مباحث التموين جراء قصف الاحتلال مركبتهم في حي تل السلطان.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة انقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يوماً.

وأكدت أن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع حيث عثر على مركبة الإسعاف على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند.

وقالت: إن الاحتلال تعمد استهداف طاقم الهلال الأحمر رغم الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الطفلة هند.

وعُثر، اليوم السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أقاربها، بعد 12 يوما من استهداف ومحاصرة المركبة التي كان تقلهم في منطقة تل الهوا بمدينة غزة، وكذلك جثماني المسعفين اللذين حاولا إنقاذها.

وأفادت مصادر محلية بأن ذوي الشهيدة هند عثروا على جثمانها وجثامين أقاربها الذين كانت برفقتهم في المركبة المستهدفة، وهم خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة.

واستشهد الصياد محمود عدنان الأقرع (27 عاما) وأصيب آخر بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مرسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة من الزوارق الحربية غرب مدينة دير البلح بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل شرق المدينة.

حصار مجمع ناصر الطبي

وحاصرت آليات الاحتلال صباح اليوم مجمع ناصر بخانيونس ووصلت إلى بوابته الشمالية، وأغلقت الطريق الجنوبية المؤدية إليه.

وقال د.أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق نار كثيف باتجاه بوابات ومباني وساحات مجمع ناصر الطبي.

وأكد وجود شهيد وعدد من الاصابات نتيجة اطلاق النار المكثف داخل مجمع ناصر الطبي، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني مجمع ناصر الطبي.

وعبر عن خشيته على حياة 300 كادر صحي و450 جريحا ومريضا و 10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي.

وطالب المؤسسات الأممية بالتواجد داخل مجمع ناصر الطبي لحمايته وحماية كل المتواجدين فيه.

وقصفت الدبابات الإسرائيلية الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس وسط حالة من الذعر والخوف في صفوف النازحين.

واستشهد أربعة نازحين في قصف داخل ساحات مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

واستشهدت امرأة برصاص قناصة جيش الاحتلال أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأفادت مصادر محلية بوجود شهداء وإصابات في أحد المباني السكنية مقابل ساحة الكتيبة بغزة، جراء قصف إسرائيلي، مشيرة إلى أن الآليات انسحبت صباح اليوم من المكان وهناك أصوات صراخ من المنازل المحيطة.

وارتقى 7 شهداء على الأقل جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الجرمي في بلدة النصر شمالي رفح جنوب قطاع غزة.

وارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

والشهداء هم: عائشة عطية عامر، وختام عمر عامر ( الغنام)، وطارق فضل الغنام، والطفل علاء طارق الغنام، والطفلة إليان طارق الغنام، والطفلة سيلا طارق الغنام.

وشنت طائرات الاحتلال غارة لأرض زراعية قرب مدخل بلدة الزوايدة الساحلي وسط قطاع غزة دون إصابات.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيران قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة صلاح في محيط مسجد البخاري بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ دون إصابات.

وارتقى 11 شهيدًا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الزرابي في حي النصر شمالي مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خانيونس واشتعال النار فيها. كما قصفت قوات الاحتلال مخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة.