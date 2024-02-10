بالفيديو: هل ترفض شعوب المغرب العربي التطبيع حقا؟!!

نرصد في هذه الحلقة من برنامج المغاربية تواصل التضامن الشعبي في بلدان المغرب العربي مع تداعيات العدوان على غزة ومساعي اسقاط التطبيع في المغرب والمخاوف من التطبيع الخفي في تونس واتساع المقاطعة في ليبيا.

وابرز عناوين اللقاء في هذه الحلقة:

التصعيد في الشارع المغربي حتى اسقاط التطبيع مع الاحتلال ولا استئناف للرحلات المباشرة بين الرباط وتل ابيب.

تواصل الحراك الجزائري دعما لفلسطين دوليا والمساعي لحصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

اتساع دائرة المقاطعة في ليبيا وغياب للشركات والمنتجات الغربية الداعمة للاحتلال عن معرض الغذاء في دورته الخامسة.

استمرار التضامن الموريتاني شعبيا وبرلمانيا مع الشعب الفلسطيني والمقاومة.

مخاوف من تطبيع خفي في تونس بعد مصادقة البرلمان على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الالكترونية.

واستضاف اللقاء عبر الانترنت صلاح المصري منسق الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع الذي قال ان الميزة الاساسية للجريمة الالكترونية هي انها عابرة للحدود، ومواجهتها تحتاج الى اتفاقيات دولية، وتونس سعت للانضمام الى هذه الاتفاقية لمواجهة الاتهامات التي كانت توجه لها بأنها معقل لتبييض الاموال والارهاب، وصدر مرسوم رئاسي يفرض عقوبات على الجريمة الالكترونية.

واضاف ان الموضوع مازال في تونس موضع جدل ونقاش سياسي وقانوني لان الجريمة الاكترونية ظاهرة حديثة وعصية على التعريف والتحديد لأن لها علاقة خاصة بالنسبة لقوى المقاومة الوطنية وبتعريف الارهاب وبعنوان معاداة السامية.

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